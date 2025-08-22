Бывший СССР
Сальдо заявил об исторической принадлежности Херсонской области России

Сальдо: Правобережье Херсонской области должно остаться в составе России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Правобережье Херсонской области должно остаться в составе России после урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

Он отметил, что Кинбурнская коcа и правый берег реки Днепр в Херсонской области вместе с областным центром Херсоном являются территорией Российской Федерации. По его словам, «разговор о том, что он [Херсон] может быть не русским — это просто разговор».

Ранее президент России Владимир Путин назвал Донбасс и Новороссию неотъемлемой частью страны. «Мы, отвечая на просьбы граждан, проживающих на этой территории, провели референдум. И все», — подчеркнул он.

