Сальдо: Зеленский будет продолжать затягивать конфликт на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский будет продолжать «петлять» и максимально затягивать конфликт, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«И этот злой лидер будет продолжать играть злую роль. И будет все делать для того, чтобы продолжалась ситуация, которая начата, продолжались боевые действия, потому что у него другой даже и задачи нет», — сказал он.

По словам Сальдо, украинскому лидеру нельзя верить, так как его интересует только то «задание, которое ему дали и внедрили еще лет 8-10 назад».

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что вопрос гарантий безопасности для Украины в обмен на территории не обсуждался. По его словам, Украина вправе выбирать систему обеспечения своей безопасности. Он также подчеркнул, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности другого.