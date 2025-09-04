Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:39, 4 сентября 2025Россия

Зеленского обвинили в затягивании конфликта на Украине

Сальдо: Зеленский будет продолжать затягивать конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский будет продолжать «петлять» и максимально затягивать конфликт, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«И этот злой лидер будет продолжать играть злую роль. И будет все делать для того, чтобы продолжалась ситуация, которая начата, продолжались боевые действия, потому что у него другой даже и задачи нет», — сказал он.

По словам Сальдо, украинскому лидеру нельзя верить, так как его интересует только то «задание, которое ему дали и внедрили еще лет 8-10 назад».

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что вопрос гарантий безопасности для Украины в обмен на территории не обсуждался. По его словам, Украина вправе выбирать систему обеспечения своей безопасности. Он также подчеркнул, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности другого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Художник из Омска пропал после песчаной бури на фестивале в США. Его нашли мертвым в луже крови во время сожжения огромного чучела

    Лавров 11 сентября примет участие во встрече представителей России и арабских стран

    Зеленского обвинили в затягивании конфликта на Украине

    Стилист поделилась модными советами на осень 2025 года

    Американский ведущий допустил подрыв газопровода «Сила Сибири 2»

    Названа причина загадочных происшествий на спутниках

    Захарова высказалась о гарантиях безопасности для Украины

    Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ

    Битцевский маньяк пожаловался на потерю времени в колонии

    Захарова заявила о проводимом Западом геноциде народа Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости