11:36, 7 сентября 2025

«Самая необычная атака» Российской армии по инфраструктуре Украины попала на видео

Опубликовано видео удара дроном «Герань» по Крюковскому мосту в Кременчуге
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Удар беспилотника «Герань» Вооруженных сил (ВС) России по Крюковскому мосту в Кременчуге попал на видео. Его публикует Telegram-канал «Военная хроника».

На кадрах, снятых в темное время суток очевидцем атаки, видно, как дрон летит, а потом ударяет по мосту. Происходит взрыв, а затем пожар.

«Военная хроника» назвала удар по Крюковскому мосту самой необычной атакой Российской армии за последнее время. Уточнялось, что уничтожить мост не удалось, однако он получил повреждения и будет несколько дней закрыт на ремонт.

