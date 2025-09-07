Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:59, 7 сентября 2025Силовые структуры

У гендиректора московской компании провели обыски по делу о незаконном выводе денег

В Москве провели обыски у генерального директора «Биклевер финанс» Скоковой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве провели обыски у генерального директора «Биклевер финанс» Яны Скоковой по делу о незаконном выводе денег. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как выяснило агентство, женщину обвиняют в переводе денежных средств в иностранной валюте или на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Кроме того, удалось установить, что те же преступления вменяют и второму гендиректору компании Юлии Байтюль. Дорогомиловский районный суд до этого отправил ее под арест.

Ранее стало известно, что Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 года лишения свободы топ-менеджера группы компаний «Компьюлинк» Олега Попова за махинации при строительстве котельных в Тамбовской области.

Россиянина признали виновным в мошенничестве, ущерб от которого оценивается в 120 миллионов рублей. Мужчину освободили в зале суда в связи с отбытием срока наказания в СИЗО. Свою вину Попов не признал.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пожар в здании кабмина в Киеве охватил площадь в тысячу квадратных метров

    38-летний Месси признался в нежелании завершать карьеру

    Минпромторг сделал мрачный прогноз по продажам новых машин в России

    Премьер Японии решил уйти в отставку

    На Эльбрусе нашли мертвым пропавшего туриста из Белоруссии

    Жители Подмосковья пожаловались на усеянные «лежачими полицейскими» дороги

    У гендиректора московской компании провели обыски по делу о незаконном выводе денег

    В США сообщили об угрозе промышленности НАТО из-за России и Китая

    Стало известно о попытке чемпиона мира по тхэквондо скрыться от российского следствия

    В Москве заочно арестовали литовца по делу о финансовых махинациях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости