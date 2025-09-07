У гендиректора московской компании провели обыски по делу о незаконном выводе денег

В Москве провели обыски у генерального директора «Биклевер финанс» Скоковой

В Москве провели обыски у генерального директора «Биклевер финанс» Яны Скоковой по делу о незаконном выводе денег. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как выяснило агентство, женщину обвиняют в переводе денежных средств в иностранной валюте или на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Кроме того, удалось установить, что те же преступления вменяют и второму гендиректору компании Юлии Байтюль. Дорогомиловский районный суд до этого отправил ее под арест.

Ранее стало известно, что Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 года лишения свободы топ-менеджера группы компаний «Компьюлинк» Олега Попова за махинации при строительстве котельных в Тамбовской области.

Россиянина признали виновным в мошенничестве, ущерб от которого оценивается в 120 миллионов рублей. Мужчину освободили в зале суда в связи с отбытием срока наказания в СИЗО. Свою вину Попов не признал.