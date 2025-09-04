Топ-менеджер российской компании вышел на свободу после махинаций с котельными

Суд дал 4,5 года топ-менеджеру ГК «Компьюлинк» Попову за махинации и освободил

Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 года лишения свободы топ-менеджера группы компаний «Компьюлинк» Олега Попова за махинации при строительстве котельных в Тамбовской области. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый признан виновным в мошенничестве, ущерб от которого оценивается в 120 миллионов рублей. Он освобожден в зале суда в связи с отбытием срока наказания в СИЗО. Попов не признал свою вину в афере.

По уголовному делу вместе с ним проходили еще двое коллег из «Компьюлинка» и бывший вице-губернатор Тамбовской области по ЖКХ Игорь Кулаков, пояснил адвокат Игорь Симонов.

По версии следствия, они вступили в сговор с целью хищения 120 миллионов рублей, выделенных из бюджета на строительство шести блочно-модульных котельных в Котовске, которые должны были заменить обветшавшую ТЭЦ.

Ранее сообщалось об аресте бывшего гендиректора конструкторского бюро (КБ) «Мотор» Станислава Алымова за мошенничество, связанном с договором о поставке станков.