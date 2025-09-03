Силовые структуры
В Москве арестован бывший гендиректор конструкторского бюро «Мотор»

Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Wesley Tingey / Unsplash

В Москве суд арестовал бывшего гендиректора конструкторского бюро (КБ) «Мотор» Станислава Алымова за мошенничество. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Алымов будет находиться в СИЗО до 29 августа.

По данным издания, дело связано с договором о поставке станков для нужд бюро. Другие подробности не разглашаются.

КБ «Мотор» является одним из ключевых звеньев космической отрасли России. Алымов возглавил его в 2022 году, до этого он был главным технологом. Дата и причина его увольнения не уточняются.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего гендиректора компании ГЛОНАСС Игоря Милашевского за должностные преступления.

