13:19, 7 сентября 2025Бывший СССР

Участник штурма луганского аэропорта впервые раскрыл подробности боев

Участник штурма аэропорта Луганска Зомби рассказал о боях
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Colonelcassad

Командир штурмовой бригады «Восток» с позывным Зомби впервые раскрыл подробности штурма луганского аэропорта в августе 2014 года. Интервью с бойцом опубликовал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в Telegram.

Зомби рассказал, что группа частной военной компании «Вагнер», участвовавшая в штурме аэропорта, зашла на территорию Луганской народной республики (ЛНР) в июле 2014-го. 31 августа 72 бойца группировки пошли на штурм воздушной гавани. «Мы выдвинулись со стороны села Терновое. Средь бела дня через частично заминированное поле подсолнухов нам удалось проскочить на аэродром, закрепиться на окраинах и после этого начать развивать наступление, выдавливая ВСУ с аэродрома», — сообщил военный.

В ходе штурма, по его словам, лишились жизни восемь или девять человек, многие получили ранения. «Но с задачами справились: мы прошли аэропорт насквозь, досидели до вечера, после чего был получен приказ на отход, ВСУ были загнаны в бомбоубежища. Повоевали хорошо, захватили около 18 пленных. Ночью, получив приказ, мы угнали танк ВСУ, который проделывал проходы по минному полю, (...) и по колее успешно вышли с аэродрома», — добавил Зомби.

Он добавил, что участники штурма прошли четыре артиллерийские батареи ВСУ. При этом у украинских военнослужащих была паника, они спешно покидали территорию аэропорта, отметил командир.

Вооруженное противостояние в районе луганского аэропорта началось 5 июня 2014 года. С 1 сентября воздушная гавань находится под контролем ЛНР, при этом здание аэровокзала полностью разрушено.

