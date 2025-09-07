Наука и техника
05:54, 7 сентября 2025

Ученые обнаружили новый вирус

Telegraph: У летучих мышей в Австралии обнаружили новый вирус Солт-Галли
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mika Baumeister / Unsplash

У летучих лисиц, обитающих в Австралии, обнаружили новый патоген, переносчиками которого являются летучие мыши. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Патоген получил название вирус Солт-Галли. Он является родственным по отношению к двум другим — Nipah и Hendra, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует как «приоритетные патогены».

В настоящий момент нет никаких признаков того, что Солт-Галли может заражать людей. Исследователи из Национального научного агентства Австралии отметили, что не могут точно сказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, и не приведет ли его распространения к вспышкам заболеваний.

Ранее стало известно, что привычный антигистаминный спрей с азеластином может обладать противовирусным эффектом. Регулярное использование препарата почти втрое снижает риск заражения COVID-19 и другими респираторными инфекциями.

