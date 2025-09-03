Наука и техника
15:40, 3 сентября 2025Наука и техника

Простой препарат оказался эффективной защитой от коронавируса

JAMA Internal Medicine: Спрей с азеластином снижает риск заражения коронавирусом
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Simon Kadula / Shutterstock / Fotodom

Клиническое исследование, проведенное в Саарском университете (Германия), показало, что доступный противоаллергический спрей с азеластином способен снижать риск заражения коронавирусом почти втрое. Результаты опубликованы в JAMA Internal Medicine.

В испытании участвовали 450 здоровых добровольцев, разделенных на две группы. Те, кто использовал азеластиновый спрей трижды в день в течение восьми недель, заболевали COVID-19 значительно реже: лишь 2,2 процента против 6,7 в группе плацебо. Все случаи инфекции подтверждались ПЦР-тестами.

Кроме того, у участников, применявших спрей, наблюдалось меньше симптоматических случаев коронавируса и других респираторных заболеваний. В частности, риск заражения риновирусом — еще одним частым возбудителем простуды — также оказался в три раза ниже.

Азеластиновый спрей давно продается без рецепта как средство от аллергии, а его противовирусный эффект ранее подтверждался только лабораторно. Теперь же ученые получили первые клинические доказательства его защитного действия и подчеркивают необходимость масштабных исследований, чтобы проверить эффективность препарата в разных условиях и против других вирусов.

Ранее ученые сообщили о неожиданном последствии COVID-19 для мужского здоровья. Вирус может снижать уровень тестостерона, поражая клетки Лейдига в яичках и вмешиваясь в липидный обмен, необходимый для его выработки.

