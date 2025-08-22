Наука и техника
12:58, 22 августа 2025Наука и техника

Раскрыто последствие коронавируса для мужского здоровья

Коронавирус оказался способен снижать уровень вырабатывания тестостерона
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Вирус COVID-19 связали со снижением уровня тестостерона у мужчин. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

О неожиданном последствии коронавируса рассказали ученые Школы стоматологии Араракуара при Государственном университете Сан-Паулу (FOAr-UNESP). Исследование бразильских ученых выявило присутствие частиц SARS-CoV-2 в липидных включениях и органеллах, ответственных за выработку тестостерона в клетках Лейдига. Открытие позволило понять, почему у перенесших тяжелую форму ковида мужчин наблюдаются проблемы со здоровьем и сниженный уровень тестостерона.

«После заражения клеток Лейдига в яичках вирус использует пути липидного метаболизма и структуру клетки для репликации, что нарушает выработку тестостерона», — заявила профессор Эстела Сассо-Черри. Специалист объяснила, что вирус использует холестерин, запасенный клеткой для производства тестостерона, для своей репликации.

Также инфекция коронавируса побудила клетки Лейдига вырабатывать большое количество провоспалительных цитокинов, что в норме не свойственно им. Это могло негативно влиять на выработку тестостерона. Сассо-Черри подчеркнула, что необходимо разрабатывать методы лечения заболевания на основе гиполипидемических препаратов, которые нарушают липидный обмен и подавляют действие вируса.

В начале августа специалисты Brigham and Women's Hospital (BWH) выяснили, что люди с финансовыми трудностями чаще переносили коронавирус в тяжелой форме. Также пациенты дольше лечились от COVID-19, если жили в районах с высокой плотностью населения.

