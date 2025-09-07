Мир
В Германии спрогнозировали последствия встречи Зеленского с Путиным в Москве

Handelsblatt: Встреча Путина с Зеленским в Москве укрепит позиции России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским в случае приезда последнего в Москву даст преимущество РФ. Такой прогноз сделал немецкий журнал Handelsblatt.

«Переговоры в Москве еще больше укрепят переговорные позиции Кремля», — утверждается в публикации.

Путин заявил, что готов к прямым контактам с Зеленским, и пообещал стопроцентную гарантию безопасности президенту Украины в случае его приезда в Москву. В Кремле добавили, что российский лидер пригласил Зеленского в Москву, чтобы поговорить, а не чтобы вынудить того капитулировать.

Несмотря на это, президент Украины отклонил предложение российского лидера о встрече в Москве и позвал его в Киев. Зеленский подчеркнул, что не может приехать в столицу РФ, пока Украина «каждый день подвергается ракетным обстрелам и атакам».

