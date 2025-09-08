Ценности
13:31, 8 сентября 2025
Ценности

19-летняя невеста Лепса похвасталась 15 тысячами роз от возлюбленного

19-летняя невеста певца Лепса Киба похвасталась 15 тысячами роз от возлюбленного
Екатерина Ештокина

Фото: @avrorakiba

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба похвасталась роскошным подарком от возлюбленного. Соответствующий пост появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

19-летняя избранница 63-летнего исполнителя разместила снимок, на котором предстала в окружении многочисленных букетов, состоящих из 15 тысяч живых роз.

Девушка позировала перед камерой в светлых брюках и облегающем топе телесного оттенка, лежа на цветах кораллового оттенка. При этом Киба собрала волосы в хвост. «15 001», — подписала она.

В июле была раскрыта цена дорогостоящего образа 19-летней невесты Лепса. Девушка позировала в полосатом худи за 95,3 тысячи рублей и джинсах за 32,7 тысячи рублей.

