Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:36, 8 сентября 2025Бывший СССР

Алиев приедет с визитом в одну постсоветскую страну

Алиев отправится в Казахстан с официальным визитом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Казахстан с официальным визитом. Об этом сообщил казахский лидер Касым-Жомарт Токаев, передает Telegram-канал Haqqin.az.

«Ильхам Алиев посетит Астану», — сказано в публикации.

Также отмечается, что в постсоветскую страну приедет и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме совместную декларацию, направленную на установление мира и межгосударственных отношений между двумя странами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о продолжении СВО

    Раскрыты подробности расправы над пропавшей матерью детей-инвалидов в российском регионе

    Редчайшее лунное затмение над Москвой попало на видео

    Россияне ринулись брать кредиты

    Лавров рассказал о возможном матче между сборными России и США по футболу

    В Евросовете призвали не ограничиваться санкциями против России

    Военкор раскрыл подробности удара по самой мощной ТЭС в Киевской области

    Названа самая распространенная позиция европейских политиков по переговорам с Россией

    iPhone будут носить через плечо

    На популярном европейском курорте водитель под действием веселящего газа сбил туристок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости