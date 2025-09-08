Силовые структуры
13:04, 8 сентября 2025Силовые структуры

Банда подростков устроила охоту на бездомных в российском регионе

В Челябинске арестовали трех подростков за серию нападений на бездомных
Илона Палей

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Центральный районный суд Челябинска взял под стражу трех школьников, которые нападали на бездомных. Об этом сообщает 74.ru.

Юноши пробудут под арестом два месяца, до 25 октября.

По информации издания, молодые люди 12-14 лет находили бездомных, издевались над ними и избивали, снимая это на видео. Одно из таких нападений закончилось летальным исходом для жертвы. Его сначала дезориентировали, прыснув в лицо струей из перцового баллончика, после чего стали наносить ему удары ногами и стеклянной бутылкой по голове. Еще двоим потерпевшим после нападения потребовалась госпитализация — их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области обрили, изнасиловали и искалечили пенсионерку.

