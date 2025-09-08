Беременная Рианна без бюстгальтера снялась в шубе

Беременная барбадосская певица Рианна в откровенном образе снялась на новых фото. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
37-летняя исполнительница разместила серию снимков, на которых предстала перед камерой в длинной шубе, отказавшись от бюстгальтера. Знаменитость снялась в рекламной кампании бренда Dior.
Свой образ она украсила многочисленными украшениями в виде колец и серег. Кроме того, стилисты собрали ее волосы в небрежную прическу, а визажисты нанесли макияж с акцентом на глазах.
В августе наряд беременной Рианны на прогулке описали в сети фразой «ужасный вкус». Папарацци запечатлели 37-летнюю звезду в балетках-таби и пижаме в бело-розовую полоску собственного бренда Savage x Fenty.