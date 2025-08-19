Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Наряд беременной Рианны на прогулке описали в сети фразой «ужасный вкус»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: ShotbyNYP / Backgrid / Legion-Media

Наряд беременной барбадосской певицы Рианны на прогулке описали в сети фразой «ужасный вкус». Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 37-летнюю исполнительницу на улице в Лос-Анджелесе. Она предстала перед камерой в балетках-таби и пижаме в бело-розовую полоску собственного бренда Savage x Fenty. Звезда надела рубашку на пуговицах и брюки с широкими штанинами. Также она повязала платок на голову и дополнила образ солнцезащитными очками, массивными ожерельями, золотистыми часами и серьгами в виде сердец.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «За последние несколько лет ее стиль сильно испортился», «Обувь похожа на раздвоенные копыта», «Стиль — это то, чего Рианна совершенно лишена во время беременности. Ее выбор одежды ужасен», «У нее ужасный вкус в одежде для беременных», — заявили юзеры.

Ранее в августе Рианна также привлекла внимание фанатов нелепым нарядом.

