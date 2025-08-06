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19:09, 6 августа 2025Ценности

Наряд беременной Рианны высмеяли в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: TheImageDirect.com / Legion-Media.com

Барбадосская певица Рианна привлекла внимание фанатов нелепым нарядом. Материал на эту тему публикует Daily Mail.

37-летняя беременная знаменитость прогулялась по Лос-Анджелесу в разноцветном винтажном платье Issey Miyake за 2845 долларов (228 тысяч рублей) и кроссовках из коллаборации Puma и Ottolinger Mostro. Бизнесвумен также надела массивные серьги в виде цветов и кольцо в аналогичном стиле.

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Пользователи сети не оценили образ исполнительницы и высмеяли его в соцсетях. «Что за наряд?», «Похожа на персонажа из мультика», «Я не понимаю моду», «Нелепость», — высказывались многочисленные комментаторы.

В июле Рианна снялась в прозрачном нижнем белье для рекламы. Знаменитость позировала в не заполненном водой бассейне, демонстрируя трусы и бюстгальтер из кружева.

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