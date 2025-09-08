Бюджетникам анонсировали повышение зарплат в октябре

Депутат Говырин: Бюджетникам индексируют зарплату на 7,6% с 1 октября

Депутат Госдумы Алексей Говырин от «Единой России» рассказал, что с 1 октября для работников, чья зарплата обеспечивается за счет федерального бюджета, вступает в силу индексация. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что бюджетникам индексируют зарплату на 7,6 процента с 1 октября. Он уточнил, что речь идет о сотрудниках федеральных учреждений и органов, а не о представителях региональных или муниципальных организаций.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин заявил, что в октябре ряд россиян ожидает повышение пенсий. Так, вырастут выплаты у бывших военных и сотрудников силовых ведомств, а также у граждан, встретивших в сентябре 80-летний юбилей.