Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:58, 8 сентября 2025Экономика

Бюджетникам анонсировали повышение зарплат в октябре

Депутат Говырин: Бюджетникам индексируют зарплату на 7,6% с 1 октября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Депутат Госдумы Алексей Говырин от «Единой России» рассказал, что с 1 октября для работников, чья зарплата обеспечивается за счет федерального бюджета, вступает в силу индексация. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что бюджетникам индексируют зарплату на 7,6 процента с 1 октября. Он уточнил, что речь идет о сотрудниках федеральных учреждений и органов, а не о представителях региональных или муниципальных организаций.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин заявил, что в октябре ряд россиян ожидает повышение пенсий. Так, вырастут выплаты у бывших военных и сотрудников силовых ведомств, а также у граждан, встретивших в сентябре 80-летний юбилей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали дронами парк в центре Донецка, ранены шесть человек. В момент удара там гуляли семьи с детьми

    Экс-замглавы Росприроднадзора отказали в помиловании

    Раскрыта модель смартфона с рекордной камерой

    В уголовном деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появились новые потерпевшие

    Десантники уничтожили корректировщиков ВСУ под Часовым Яром

    Россия направила в Афганистан второй самолет с гуманитарной помощью

    Студентка элегантно поставила на место включавшую на полную громкость музыку соседку

    Под магазином нашли 317 скелетов

    Популярная телеведущая показала фигуру в купальнике

    Бюджетникам анонсировали повышение зарплат в октябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости