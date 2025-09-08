Бывший российский министр-силовик смягчил себе наказание по уголовному делу

Получивший взятку экс-глава МВД Коми Половников уменьшил себе срок на 2 месяца

Бывший глава МВД республики Коми Виктор Половников, осужденный за получение взятки, добился смягчения приговора в суде Кургана. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники, приближенные к правоохранительным органам.

По данным издания, суд убрал из его приговора отягчающее обстоятельство по одной из статей. В результате экс-министр-силовик проведет на принудительных работах на два месяца меньше, чем было назначено изначально.

Половников был осужден на девять лет за получение взятки в 14 миллионов рублей в октябре 2021 года. Как установил суд, он легализовал полученное вознаграждение, купив за восемь миллионов рублей таунхаус площадью 154,4 квадратных метра и земельный участок. В новом жилье экс-глава МВД Коми сделал ремонт и закупил туда мебель еще на десять миллионов рублей. Этот таунхаус у него конфисковали.

Летом 2025 года Половникова перевели из колонии на принудительные работы.