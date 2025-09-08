Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:07, 8 сентября 2025Россия

В России фразой об американской мечте отреагировали на расправу над украинкой в США

Сенатор Пушков: Американская мечта украинки Заруцкой закончилась расправой
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: @lucaveros225

Американская мечта украинской беженки Ирины Заруцкой, переехавшей в США в поисках безопасности, закончилась расправой. Этой фразой на преступление отреагировал член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram.

По словам сенатора, вместо безопасности украинка получила «несколько ударов ножом».

Известно, что 6 сентября в Северной Каролине на девушку напал 34-летний Декарлос Браун-младший, ранее судимый за кражи, разбой и хранение оружия. Полиция задержала его сразу после нападения. Спасти Заруцкую не удалось.

Он (убийца-афроамериканец — прим.«Ленты.ру»), оставляя кровавые следы, спокойно вышел из вагона. Она умрет почти сразу же, истекая кровью на полу вагона. Так закончилась еще одна «американская мечта»

Алексей Пушков

Ранее сообщалось, что сын президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший обозвал клоунами поддерживающих Украину, но хранящих молчание о расправе над Заруцкой.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны БРИКС приняли решение по Украине

    Мерц высказался о сроках продолжения помощи Запада Украине

    США отказались от совместных с Европой усилий в отношении России в одной сфере

    Деталь на детских штанах популярного бренда возмутила общественность

    Психолог подсказал простой способ успокоиться при стрессе за одну минуту

    В российском регионе молодые люди дебоширили у храма и кидали камни в священника

    В российском регионе отметили тренд на старославянские имена для детей

    Названа неожиданная польза пересадки кала

    Собчак не разрешила обижать русских в Париже

    Медведев порассуждал о рисках завоза в Россию опасных микроорганизмов и растений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости