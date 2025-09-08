В России фразой об американской мечте отреагировали на расправу над украинкой в США

Сенатор Пушков: Американская мечта украинки Заруцкой закончилась расправой

Американская мечта украинской беженки Ирины Заруцкой, переехавшей в США в поисках безопасности, закончилась расправой. Этой фразой на преступление отреагировал член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram.

По словам сенатора, вместо безопасности украинка получила «несколько ударов ножом».

Известно, что 6 сентября в Северной Каролине на девушку напал 34-летний Декарлос Браун-младший, ранее судимый за кражи, разбой и хранение оружия. Полиция задержала его сразу после нападения. Спасти Заруцкую не удалось.

Он (убийца-афроамериканец — прим.«Ленты.ру»), оставляя кровавые следы, спокойно вышел из вагона. Она умрет почти сразу же, истекая кровью на полу вагона. Так закончилась еще одна «американская мечта» Алексей Пушков

Ранее сообщалось, что сын президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший обозвал клоунами поддерживающих Украину, но хранящих молчание о расправе над Заруцкой.