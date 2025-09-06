Мир
В США зарезали 23-летнюю украинку. Что известно о преступлении?

В США мужчина зарезал 23-летнюю украинскую беженку Заруцкую в метро
Варвара Кошечкина
Кадр: WCNC / YouTube

В американском штате Северная Каролина убили 23-летнюю гражданку Украины. Преступление произошло поздно вечером в скоростном трамвае города Шарллотт (по другим данным — в метро) и попало на камеры видеонаблюдения.

По данным WBTV, жертвой преступника стала беженка Ирина Заруцкая. На кадрах видно, как она заходит в вагон и садится перед темнокожим мужчиной с дредами. Спустя некоторое время пассажир встает и наносит украинке несколько ударов ножом в шею, а затем идет к выходу. Другие пассажиры ведут себя спокойно.

Уточняется, что девушка скончалась на месте.

Убийцу Заруцкой задержали

Полиция задержала преступника. Им оказался 34-летний Декарлос Браун-младший, он не был знаком со своей жертвой. Позже убийцу арестовали, предъявили ему обвинения и отправили на психиатрическую экспертизу.

В правоохранительных органах также сообщили, что ранее Браун-младший был несколько раз задержан за кражи и угрозы. Кроме того, его обвиняли в неправомерном использовании линии 911: в полиции предполагали, что мужчина страдает психическим расстройством.

Убийца Ирины Заруцкой

Убийца Ирины Заруцкой

Фото: Mecklenburg County Jail

Украинка переехала в США в 2022 году

Издание Obozrevatel пишет, что Ирина Заруцкая переехала из Киева в США в августе 2022 года вместе с матерью, братом и сестрой. На Украине она работала барменом, а в Штатах искала работу повара или помощника повара. Семья девушки сообщила, что Ирина — талантливая художница, создавала одежду, отражающую ее натуру.

В США украинка быстро адаптировалась: училась в колледже и работала в магазине одежды и сети ресторанов быстрого питания.

В России заявили о тяжелых временах для украинских беженцев

Ранее политолог Александр Асафов предположил, что украинских беженцев ждут тяжелые времена. По его мнению, в ближайшее время поддержка таких людей на Западе будет сокращаться.

В обществах разных стран звучат призывы к уменьшению поддержки или вообще к переселению в другие регионы, как в Великобритании. Там, кажется, обсуждалась возможность переселить украинцев в Руанду

Александр Асафовполитолог

Он добавил, что недовольство местных жителей конвертируется и электорально — политики, которые хотят пройти выборы, обязаны учитывать этот фактор.

