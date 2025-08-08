Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:31, 8 августа 2025МирЭксклюзив

Украинским беженцам предрекли тяжелые времена

Политолог Асафов: Украинских беженцев в Европе ждут тяжелые времена
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Украинских беженцев в европейских странах ждут тяжелые времена, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. По его мнению, в ближайшее время поддержка таких людей будет сокращаться.

«Мы уже видим отчетливую тенденцию к сокращению помощи. В обществах разных стран звучат призывы к уменьшению поддержки или вообще к переселению в другие регионы, как в Великобритании. Там, кажется, обсуждалась возможность переселить украинцев в Руанду», — сказал политолог.

По его словам, недовольство местных жителей конвертируется и электорально — политики, которые хотят пройти выборы, обязаны учитывать этот фактор.

«Есть стычки, есть рост преступности. Известны и более сложные истории, когда люди, к примеру, получают пособие в Германии, получают квартиру, сдают ее, а сами живут в Польше, — привел пример Асафов. — Так что беженцев, которые не натурализовались, не перешли в гражданство, ждут тяжелые времена. В перспективе их поддержку будут минимизировать, переводя на общие основания».

Ранее французская газета Le Figaro писала, что украинские беженцы удивлены изменившимся к ним отношением со стороны жителей Польши. Представитель «Украинского дома» в Варшаве Александр Пестриков заявил, что для беженцев, приехавших в Польшу в 2022 году, шок будет колоссальным».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали цель переговоров Трампа и Путина

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Руководителям рудника «Пионер» вынесли приговор по делу о гибели 13 российских шахтеров

    В США заявили о бессмысленности участия Зеленского в переговорах

    Цистерна с бензином загорелась в российском регионе после атаки ВСУ

    Назван проявляющийся утром на простынях симптом рака

    Нарочито сексуальные фото популярной певицы взволновали соцсеть

    Российские штурмовики рассказали о тактике в боях за Часов Яр

    Российские бойцы взяли в плен вьетнамского наемника

    Землетрясение произошло у побережья Камчатки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости