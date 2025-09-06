Мир
14:51, 6 сентября 2025

Появилось видео расправы над украинской беженкой в США

Расправа над украинской беженкой Заруцкой в метро в США попала на видео
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Расправа над украинской беженкой Ириной Заруцкой в метро в США попала на видео. Кадры публикует американский канал WBTV.

На снятой камерах наблюдения кадрах видно, как Заруцкая входит в вагон метро и садится на место перед темнокожим мужчиной с дредами. Американец просыпается, видит перед собой Заруцкую, и достает нож. Известно, что мужчина трижды ударил сидевшую перед ним украинку в шею.

После этого американец встает с места, держа в руках нож с капающей кровью, и покидает место преступления.

Известно, что нападение произошло в штате Северная Каролина.

