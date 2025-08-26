Украинка не пережила встречу с американским бомжом

NYP: украинская беженка не выжила после нападения бездомного в Северной Каролине

В американском штате Северная Каролина украинская беженка не выжила после того, как на нее с ножом напал бездомный мужчина. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

«Бежавшая в США в поисках безопасной жизни» 23-летняя Ирина Заруцкая получила множественные ножевые ранения приблизительно в 22:00 по местному времени на трамвайной остановке.

Ранее политолог Александр Асафов в беседе с «Лентой.ру» предположил, что украинских беженцев в западных странах ждут тяжелые времена. «В обществах разных стран звучат призывы к уменьшению поддержки или вообще к переселению в другие регионы, как в Великобритании. Там, кажется, обсуждалась возможность переселить украинцев в Руанду», — отметил эксперт.