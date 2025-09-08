Мир
Сын Трампа обозвал клоунами поддерживающих Украину

Сын Трампа назвал клоунами пользователей соцсетей с флагами Украины
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Cын американского лидера Дональд Трамп-младший назвал клоунами пользователей социальных сетей, ставящих украинские флаги в своих профилях в качестве выражения поддержки Киеву, но при этом хранящих молчание о расправе над украинкой Ириной Заруцкой. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Так удивительно, что все эти клоуны с украинскими флагами в описаниях к их профилям молчат об этом», — написал он.

Так Трамп-младший отреагировал на пост пользователя, который выложил статистику поиска на сайте газеты The New York Times. Согласно приложенному скриншоту, по запросу «Ирина Заруцкая» отсутствуют сюжеты на сайте.

Ранее глава Белого дома пообещал разобраться в происшествии с украинской беженкой Заруцкой, на которую две недели назад напали с ножом в метро США.

Уточняется, что на девушку напал 34-летний Декарлос Браун-младший, ранее судимый за кражи, разбой и хранение оружия. Полиция задержала его сразу после нападения.

