Назван российский регион с самой высокой смертностью в ДТП

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Самая высокая смертность в ДТП в 2024 году была выявлена в Краснодарском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссыкой на данные МВД.

Как отметили в ведомстве, в минушем году в южном регионе зафиксировано 789 смертельных случая в авариях на дорогах. Второе место в списке заняла Московская область с 649 погибших, третье — Ростовская область с 500 погибших.

Всего за 2024 год по стране в ДТП погбли 14,4 тысячи человек.

Ранее был назван лидирующий по числу пешеходов-нарушителей российский регион — это Подмосковье.

