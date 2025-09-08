Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:32, 8 сентября 2025Экономика

Евросоюз решил наказать страну ЕАЭС за торговлю с Россией

Bloomberg: ЕС хочет запретить Казахстану закупать некоторые виды оборудования
Кирилл Луцюк
СюжетСанкции против России:

Фото: Francis Chung / Pool / CNP / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) готовит новые санкции против России, которые должны ударить по банкам и энергетическим компаниям. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, 19-й пакет европейских рестрикций также будет нацелен на российские платежные системы и системы кредитных карт, криптовалютные биржи. При этом Брюссель надеется скоординировать некоторые из своих ограничений с США. С целью обсуждения этого вопроса в Вашингтон решили направить делегацию официальных лиц ЕС. В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что его страна готова усилить давление на Россию, но Белому дому нужно, чтобы американские партнеры в Европе последовали примеру США.

В связи с этим издание напомнило, что президент США Дональд Трамп до сих пор воздерживался от введения прямых санкций против России, однако довел пошлины против Индии до 50 процентов в связи с продолжающимися закупками ею российской нефти.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

Что касается Европейского союза, то там, по данным Bloomberg, задумались о возможности первого применения «инструмента по борьбе с обходом санкций» против Казахстана. Речь идет о том, что этой постсоветской республике запретят импортировать определенный набор оборудования, которое, как полагают в ЕС, перенаправляется в Россию, где используется для производства оружия. Однако применение этого инструмента требует обширных доказательств и, как и любые санкции ЕС, нуждается в поддержке государств-членов.

Однако официальное предложение по 19-му пакету антироссийских санкций Евросоюза, вероятно, представят лишь к концу этой недели. Некоторые дипломаты полагают, что ничего принципиально нового в нем не будет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о продолжении СВО

    Раскрыты подробности расправы над пропавшей матерью детей-инвалидов в российском регионе

    Редчайшее лунное затмение над Москвой попало на видео

    Россияне ринулись брать кредиты

    Лавров рассказал о возможном матче между сборными России и США по футболу

    В Евросовете призвали не ограничиваться санкциями против России

    Военкор раскрыл подробности удара по самой мощной ТЭС в Киевской области

    Названа самая распространенная позиция европейских политиков по переговорам с Россией

    iPhone будут носить через плечо

    На популярном европейском курорте водитель под действием веселящего газа сбил туристок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости