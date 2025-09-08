Стали известны детали плана Еврокомиссии против России

Politico: ЕК может представить 19-й пакет санкций против РФ в конце недели

Европейская комиссия (ЕК) может выступить с официальным предложением по 19-му пакету санкций против России в конце этой недели. О планах Еврокомиссии сообщает Politico со ссылкой источники.

«ЕК уже начала свои консультации по санкциям с послами Европейского союза (ЕС). Однако официальное предложение по 19-му пакету санкций, вероятно, будет представлено только к концу этой недели. Учитывая, что это 19-й пакет, дипломаты не ожидают ничего принципиально нового, за одним исключением — запрета на реэкспорт из третьих стран», — заявили два дипломатических источника.

Авторы материала отмечают, что Венгрия и Словакия могут препятствовать принятию новых антироссийских мер. Однако по словам неназванного дипломата, «звонок из Вашингтона» может сыграть решающую роль. Он пояснил, что при принятии предыдущих пактов санкций США как при бывшем президенте Джо Байдене, так и при действующем главе Белого дома Дональде Трампе «оказывали давление на Будапешт, чтобы тот, наконец, сдался и поддержал рестрикции».

4 сентября издание Bild сообщило, что европейцы разочарованы разговором с президентом США. Трамп обвинил европейские страны в покупке российской нефти.