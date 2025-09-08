Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:39, 8 сентября 2025Мир

Стали известны детали плана Еврокомиссии против России

Politico: ЕК может представить 19-й пакет санкций против РФ в конце недели
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) может выступить с официальным предложением по 19-му пакету санкций против России в конце этой недели. О планах Еврокомиссии сообщает Politico со ссылкой источники.

«ЕК уже начала свои консультации по санкциям с послами Европейского союза (ЕС). Однако официальное предложение по 19-му пакету санкций, вероятно, будет представлено только к концу этой недели. Учитывая, что это 19-й пакет, дипломаты не ожидают ничего принципиально нового, за одним исключением — запрета на реэкспорт из третьих стран», — заявили два дипломатических источника.

Авторы материала отмечают, что Венгрия и Словакия могут препятствовать принятию новых антироссийских мер. Однако по словам неназванного дипломата, «звонок из Вашингтона» может сыграть решающую роль. Он пояснил, что при принятии предыдущих пактов санкций США как при бывшем президенте Джо Байдене, так и при действующем главе Белого дома Дональде Трампе «оказывали давление на Будапешт, чтобы тот, наконец, сдался и поддержал рестрикции».

4 сентября издание Bild сообщило, что европейцы разочарованы разговором с президентом США. Трамп обвинил европейские страны в покупке российской нефти.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось». В России рассказали о последствиях заявлений Путина о солдатах НАТО

    Блогеру Лерчек предъявили обвинение в валютных преступлениях

    Алиханов рассказал о целях промышленного сбора

    У пленных бойцов ВСУ нашли видео расстрелов гражданских автомобилей

    Юноша жестоко расправился с 15-летней бывшей в российском отеле

    Стали известны детали плана Еврокомиссии против России

    Анна Седокова похвасталась прессом в откровенном образе

    В одной постсоветской стране создадут министерство искусственного интеллекта

    Нетипичный окрас «Суперджета» объяснили

    Раннее начало тяжелого заболевания у женщины приняли за менопаузу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости