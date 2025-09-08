Samsung потеряла лидерство на рынке смартфонов

CR: Huawei стала лидером рынка складных смартфонов, Samsung — на 3-м месте

Корпорация Samsung выпала из топ-2 производителей складных смартфонов. Об этом сообщает издание Android Authority со ссылкой на отчет Counterpoint Research (CR).

Аналитики выяснили, что во втором квартале 2025 года Huawei поставила на рынок больше всех складных смартфонов, получив долю 45 процентов. На втором месте разместилась Motorola с долей 28 процентов. На третьей позиции расположилась Samsung, которая получила долю 9 процентов.

Во втором квартале 2024 года Samsung занимала второе место на рынке, пропуская вперед лишь Huawei, — их доли составляли 32 и 21 процент соответственно. Motorola располагалась на третьей строчке с долей 14 процентов. Аналитики CR заметили, что Samsung потеряла лидерство на рынке раскладных устройств.

В материале говорится, что объем поставок за год увеличился на 45 процентов. Специалисты объяснили рост Motorola тем, что компания сделала акцент на выпуск недорогих смартфонов дешевле 699 долларов (57 тысяч рублей) и была особенно успешна на американском рынке.

При этом текущий отчет не учитывает продажи смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7, которые представили в третьем квартале года.

В начале сентября корпорация Huawei представила в Китае складывающийся втрое смартфон Mate XTs. В рознице аппарат оценили минимум в 18 тысяч юаней, или около 204 тысяч рублей.