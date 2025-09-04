Представлен самый дорогой смартфон Huawei

Huawei выпустила тройной смартфон Mate XTs, который стоит около 200 тысяч рублей

Корпорация Huawei представила в Китае второе поколение складывающегося втрое смартфона. Устройство появилось в продаже на местных маркетплейсах.

Дизайн Mate XTs почти не изменился по сравнению с предшественником Mate XT, который вышел в сентябре 2024 года. Корпус аппарата состоит из трех складывающихся частей, девайс получил основной 10,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3К и частотой обновления 90 герц. Пиковая яркость экрана составляет 1800 нит. В полностью сложенном виде дисплей имеет диагональ 6,4 дюйма.

Huawei Mate XTs работает на процессоре Kirin 9020 и имеет 16 гигабайт оперативной памяти. В продаже доступна версия с 1 терабайтом встроенной памяти. На задней панели смартфона находится тройная камера с объективами разрешением 50, 40 и 12 мегапикселей. Судя по всему, это самый дорогой смартфон Huawei на данный момент — в рознице его оценили минимум в 18 тысяч юаней, или около 204 тысяч рублей.

Флагман вышел с батареей емкостью 5600 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 ватт. Смартфон работает на HarmonyOS 5.1. Вероятно, спустя время Huawei запустит глобальные продажи складного устройства.

Ранее инсайдеры из Южной Кореи заявили, что Samsung должна выпустить складной смартфон с тройным экраном в ближайшее время. Новый телефон якобы должен стать ответом на тройной флагман Huawei Mate XT.