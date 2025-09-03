Наука и техника
Рассекречен тройной смартфон Samsung

ET News: Samsung выпустит складывающийся втрое смартфон в сентябре
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Allison Johnson / The Verge

Корпорация Samsung должна выпустить складной смартфон с тройным экраном в ближайшее время. Об этом сообщает корейское издание ET News.

Корейский IT-гигант случайно раскрыл планы на выпуск смартфона, состоящего из трех частей, в середине лета. В начале осени источники ET News рассказали, что Samsung запланировала представить тройной складной девайс уже в сентябре. Его продажи должны начаться в ноябре.

Инсайдеры не смогли рассекретить характеристики устройства. Однако они подтвердили, что его гибкий дисплей будет складываться втрое — таким образом экран гаджета можно будет свободно настроить. Аппарат с новой конструкцией выйдет ограниченной серией — всего 50 тысяч экземпляров.

Авторы издания напомнили, что первым складывающимся втрое смартфоном на рынке стал Huawei Mate XT, представленный год назад. Они заявили, что в ближайшие недели китайская корпорация должна выпустить второе поколение девайса — с ним и будет конкурировать новый флагман Samsung.

В конце августа известный инсайдер Марк Гурман подтвердил, что Apple выпустит свой первый складной смартфон в 2026 году. Аппарат получит форму книжки и разработанный внутри компании модем C2.

    Все новости