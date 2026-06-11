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Забота о себе
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09:31, 11 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач призвал людей с одним заболеванием быть особенно осторожными в жару

Кардиолог Кокин: Жара особенно опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Josep Suria / Shutterstock / Fotodom

Жара особенно опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предупредил кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин. О том, почему летом людям с подобными проблемами стоит быть особенно осторожными, он рассказал «Ленте.ру».

Врач призвал людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями беречься в жару, потому что из-за нее сердце работает в условиях дополнительной нагрузки. По его словам, при высоких температурах воздуха сосуды расширяются, давление может колебаться, а из-за потери жидкости кровь становится гуще. Все это увеличивает риск тахикардии, обострения ишемии, тромбозов и декомпенсации хронических болезней сердца.

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«Летом инфаркты чаще провоцируются обезвоживанием, перегревом, перепадами давления, физической нагрузкой в жару и недостатком сна. Особенно уязвимы люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца, аритмиями, сердечной недостаточностью, а также пожилые пациенты и те, кто уже перенес инфаркт или инсульт», — объяснил Кокин.

Чтобы избежать обострения сердечно-сосудистых проблем, доктор посоветовал летом не допускать обезвоживания, избегать длительного пребывания на солнце и подъема тяжестей, а также ежедневно контролировать давление и пульс и снизить физическую активность, особенно в часы пика жары.

Ранее кардиолог Ася Эсембиева рассказала о губительных для сердца привычках. Она предупредила, что при гипертонии кофе способен резко повышать артериальное давление.

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