13:11, 8 сентября 2025

Глава Евросовета сделал заявление об отношениях Трампа и ЕС

Кошта: Евросоюз перевернул страницу в отношениях с Трампом
Фото: Roni Rekomaa / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) «перевернул страницу» в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил председатель Евросовета Антониу Кошта, сообщает Financial Times (FT).

По словам политика, трансатлантические отношения стабилизировались после резкой критики Европы со стороны Трампа по возвращении на пост. «Если оглянуться на девять месяцев назад, в январь, то все были действительно напуганы, особенно по части наших отношений с США. За последние девять месяцев нам удалось стабилизировать трансатлантические отношения», — сказал он.

Глава Евросовета отметил, что взаимодействие между Европой и США в последние месяцы было очень интенсивным и сложными, однако сторонам удалось найти новую общую почву для их развития.

Ранее Кошта призвал ужесточить санкции против стран, которые закупают нефть из России. Он уточнил, что подобная мера является частью переговорного процесса по Украине.

