Глава Евросовета призвал к жесткой мере против России

Кошта призвал ужесточить санкции против покупающих нефть из России стран
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Фото: Florence Lo / Reuters

Глава Европейского совета Антониу Кошта в ходе своей пресс-конференции в Финляндии призвал ужесточить санкции против стран, которые закупают нефть из России. Об этом сообщает РИА Новости.

«[Нам нужно] бороться с "теневым флотом", снижать способность России вести военные действия за счет продажи нефти и газа и для этого нам нужно усилить не только санкции против России, но и вторичные санкции для стран, которые покупают у нее нефть и газ», — призвал глава Евросовета.

Политик добавил, что подобная мера якобы является частью переговорного процесса по Украине.

1 сентября Кошта заявил, что Евросоюз заключил с США сделку по пошлинам в обмен на поддержку Вашингтоном гарантий безопасности Киева. Он отмечал, что эскалация напряженности в отношениях с США из-за тарифов на фоне продолжения украинского конфликта «была бы неразумным риском».

