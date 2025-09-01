Глава Евросовета признал связь Украины со сделкой по пошлинам ЕС и США

Poltico: Кошта признал, что ЕС заключил сделку с США в обмен на поддержку Киева

Глава Европейского совета Антониу Кошта признал, что Европейский союз (ЕС) заключил сделку по пошлинам с США в обмен на поддержку Вашингтоном гарантий безопасности Киева. Об этом сообщает Poltico.

«Стабилизация трансатлантических отношений и участие США в обеспечении безопасности Украины были главным приоритетом», — заявил Кошта, говоря о мотивах заключения сделки.

Глава Евросовета добавил, что эскалация напряженности в отношениях с США из-за тарифов на фоне продолжения украинского конфликта «была бы неразумным риском». В материале подчеркивается, что Кошта таким образом признал, что Украина стала фактором, повлиявшим на принятие Евросоюзом торговой сделки.

Ранее аналитики в беседе с Politico заявили, что ЕС заключил с США крайне несбалансированное торговое соглашение, из-за которого Европа утратила рычаги влияния в качестве «ведущей мировой торговой державы».