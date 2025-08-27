Мир
08:35, 27 августа 2025

Трамп выиграл у Европы рычаг давления для России

Politico: Трамп может использовать превосходство США для давления на ЕС из-за РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп может использовать технологическое и военное превосходство США для давления на Европейский союз (ЕС) в отношении контактов с Россией. Об этом сообщает Politico.

Уточняется, что в прошлом месяце председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заключила с Трампом крайне несбалансированное торговое соглашение, из-за которого Европа, по мнению аналитиков, утратила рычаги влияния в качестве «ведущей мировой торговой державы». 

Как отмечает издание, Трамп может использовать это преимущество, поскольку у него есть военные и технологические козыри, и он прекрасно понимает, что его визави сильно отстает в обоих секторах. «Он знает, что Европа не хочет встречаться с президентом России Владимиром Путиным без военной поддержки США и не сможет справиться без американских чиповых технологий, поэтому он чувствует, что может диктовать торговую повестку», — говорится в материале.

Ранее бывший комиссар ЕС по торговле Паскаль Лами заявил, что невыгодные для Евросоюза условия торговой сделки с США объясняются тем, что Европа находится в заложниках у Вашингтона из-за конфликта на Украине. Он отметил, что ЕС может дать отпор США, но не решается пойти на это.

