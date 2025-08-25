Мир
В Европе признали себя заложниками США из-за Украины

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexey Larionov / Unsplash

Невыгодные для Европейского союза (ЕС) условия торговой сделки с США объясняются тем, что Европа находится в заложниках у Вашингтона из-за Украины. Об этом заявил бывший комиссар ЕС по торговле Паскаль Лами, передает Politico.

«Мы по-прежнему находимся в заложниках у военной и стратегической защиты США с ужасно болезненной точкой, которой является Украина», — сказал он.

По словам Лами, экономическая мощь Европы позволяет ей дать решительный ответ Соединенным Штатам, но ни один европейский чиновник не готов брать на себя ответственность за шаг, который может поставить под угрозу американскую помощь Киеву. «Если бы мы набросились на Трампа, он мог бы сказать: "Ну, раз европейцы — враги, то я не вижу причин, по которым я должен продолжать помогать Украине"», — отметил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что торговая сделка с США несовершенна, но она позволила избежать роста напряженности в отношениях с Вашингтоном.

