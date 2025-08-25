Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:23, 25 августа 2025Мир

Фон дер Ляйен сделала признание о торговой сделке с Трампом

Фон дер Ляйен признала, что торговая сделка ЕС и США несовершенна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Joaquin Corchero / Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала торговую сделку с США несовершенной, но прочной. Об этом она написала в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам фон дер Ляйен, соглашение обеспечивает стабильность и предсказуемость, а также позволяет избежать эскалации и конфронтации.

«Только представьте, если бы две крупнейшие экономические державы демократического мира не достигли соглашения и начали торговую войну — это праздновали бы только в Москве и Пекине», — заявила она.

В июле президент США Дональд Трамп и фон дер Ляйен договорились о торговой сделке. По ее условиям Евросоюз обязался купить у США энергоносители на 750 миллиардов долларов и инвестировать в американскую экономику еще 600 миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Каким-то образом пошли к Тихому океану». Пропавшие на Итурупе туристы найдены живыми. Их искали в тумане более 30 спасателей

    В Европе признали себя заложниками США из-за Украины

    Пропавшую в российском регионе молодую девушку нашли без признаков жизни

    Семья умершего во время секса с любовницей мужчины отсудила у нее компенсацию

    В России девочка-подросток надела ночные линзы и полностью ослепла

    Дмитриев назвал причину кризиса в Германии

    Трамп пригрозил двум американским телеканалам

    Россия резко нарастила закупки одного вида лакомства из Южной Кореи

    В Турции назвали условие завершения конфликта на Украине

    Раскрыт миллиардный размер ущерба по делу экс-министра здравоохранения российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости