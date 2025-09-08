Хейли Бибер без бюстгальтера прошлась по улице в откровенном платье

Хейли Бибер, американская модель и жена канадского певца Джастина Бибера, прошлась по улице в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

28-летняя манекенщица и ее супруг попали в объективы папарацци в Нью-Йорке. На размещенных кадрах звезда предстала в черном мини-платье, декорированном кружевом, с глубоким декольте. При этом она отказалась от бюстгальтера и надела солнцезащитные очки.

В то же время ее избранник был запечатлен в темно-синих свободных штанах, белой футболке с принтом и фиолетовых кроссовках.

В августе Джастина и Хейли Бибер сняли во время интимного момента на светском мероприятии в Лос-Анджелесе. Уличные фотографы зафиксировали поцелуй знаменитостей после слухов о разводе.