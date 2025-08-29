Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:06, 29 августа 2025Ценности

Папарацци сняли интимный момент между Джастином и Хейли Бибер после слухов о разводе

Папарацци сняли страстный поцелуй певца Джастина Бибера и модели Хейли Бибер
Екатерина Ештокина

Фото: @lilbieber

Папарацци сняли страстный поцелуй канадского певца Джастина Бибера и американской модели Хейли Бибер после слухов о разводе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Знаменитости были запечатлены во время интимного момента на светском мероприятии в Лос-Анджелесе. Для выхода на публику исполнитель выбрал белую майку, голубой лонгслив Adidas и красные брюки Nahmias. Бибер завершил образ шапкой и массивной обувью.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

В то же время его супруга надела темно-синие джинсы, белый топ и черную кожаную куртку, дополнив внешний вид вьетнамками.

В июне жена Бибера снялась без штанов в откровенной позе на фоне слухов о разводе. На одном из размещенных кадров 28-летняя манекенщица предстала на пляже в облегающем белом лонгсливе с глубоким декольте и трусах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей

    Первоклассник покорил Эльбрус и стал рекордсменом

    Зеленский признал введенные пособниками нацистов награды

    Пятилетнюю девочку смыло в канализацию

    Турист напоил слона пивом и вызвал ярость в сети

    Папарацци сняли интимный момент между Джастином и Хейли Бибер после слухов о разводе

    Назван объем попавшей в воду под Новороссийском нефти

    В МИД высказались о возможном визите Трампа в Москву

    «Калашников» поставил уничтожающие бронетехнику «КУБы» в срок

    В Дептрансе прокомментировали идею сделать все дороги в Москве платными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости