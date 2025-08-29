Папарацци сняли интимный момент между Джастином и Хейли Бибер после слухов о разводе

Папарацци сняли страстный поцелуй певца Джастина Бибера и модели Хейли Бибер

Папарацци сняли страстный поцелуй канадского певца Джастина Бибера и американской модели Хейли Бибер после слухов о разводе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Знаменитости были запечатлены во время интимного момента на светском мероприятии в Лос-Анджелесе. Для выхода на публику исполнитель выбрал белую майку, голубой лонгслив Adidas и красные брюки Nahmias. Бибер завершил образ шапкой и массивной обувью.

В то же время его супруга надела темно-синие джинсы, белый топ и черную кожаную куртку, дополнив внешний вид вьетнамками.

В июне жена Бибера снялась без штанов в откровенной позе на фоне слухов о разводе. На одном из размещенных кадров 28-летняя манекенщица предстала на пляже в облегающем белом лонгсливе с глубоким декольте и трусах.