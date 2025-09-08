Россиян предупредили о праве работодателей на отказ оплаты больничного

РИА Новости: Сотрудникам не оплатят взятый больничный при работе на другом месте

Работодатель имеет право отказаться от оплаты открытого по основному месту работы больничного листа в том случае, если ему станет известно о продолжении работы сотрудника в другом месте по совместительству, даже удаленно, и получении дохода. Об этом со ссылкой на документы Социального фонда России сообщает РИА Новости.

В правилах прописано, что соблюдение режима, прописанного врачом, должно распространяться на все места работы, в противном случае подработка становится дополнительным финансовым стимулированием и злоупотреблением правом на такой отдых.