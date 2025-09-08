Экономика
08:08, 8 сентября 2025Экономика

Россиян предупредили о праве работодателей на отказ оплаты больничного

РИА Новости: Сотрудникам не оплатят взятый больничный при работе на другом месте
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Работодатель имеет право отказаться от оплаты открытого по основному месту работы больничного листа в том случае, если ему станет известно о продолжении работы сотрудника в другом месте по совместительству, даже удаленно, и получении дохода. Об этом со ссылкой на документы Социального фонда России сообщает РИА Новости.

В правилах прописано, что соблюдение режима, прописанного врачом, должно распространяться на все места работы, в противном случае подработка становится дополнительным финансовым стимулированием и злоупотреблением правом на такой отдых.

