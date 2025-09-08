Израиль пригрозил разрушить Газу

Кац: Израиль разрушит город Газа, если ХАМАС не сложит оружие

Израиль разрушит город Газа, если радикальное палестинское движение ХАМАС не сложит оружие. С таким предупреждением выступил министр обороны страны Исраэль Кац в соцсети X.

«Сегодня в небе над городом Газа пронесется мощный ураган, и крыши террористических башен задрожат. Это последнее предупреждение убийцам и насильникам из ХАМАС в Газе и в роскошных отелях за рубежом: освободите заложников и сложите оружие — или Газа будет разрушена, а вы будете уничтожены», — написал он.

По словам Каца, Армия обороны Израиля готовится расширить операции в секторе Газа, включающие в себя установление контроля над одноименным городом.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС принять американские условия мирной сделки в секторе Газа и подчеркнул, что это последнее предупреждение. Вскоре в ХАМАС сообщили, что движение получило от США предложения по достижению соглашения о прекращении огня, и выразили готовность немедленно сесть за стол переговоров.