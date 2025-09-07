Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:26, 7 сентября 2025Мир

Трамп выступил с последним предупреждением к ХАМАС

Президент США Трамп предупредил ХАМАС о последствиях отказа от сделки по Газе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал палестинское движение ХАМАС принять американские условия по мирной сделке в секторе Газа. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что выступил к ХАМАС с последним предупреждением.

Материалы по теме:
«Всевышний на нашей стороне» Как теракты ХАМАС и война в секторе Газа изменили Израиль и на что готов еврейский народ ради победы?
«Всевышний на нашей стороне»Как теракты ХАМАС и война в секторе Газа изменили Израиль и на что готов еврейский народ ради победы?
31 июля 2025
«Я собираюсь победить» Как Израиль ведет войну одновременно на семи фронтах и каких результатов он намерен добиться?
«Я собираюсь победить»Как Израиль ведет войну одновременно на семи фронтах и каких результатов он намерен добиться?
3 сентября 2025

«Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы эта война закончилась! Израильтяне приняли мои условия. Пришло время и ХАМАС принять их. Я предупредил ХАМАС о последствиях отказа», — написал он.

Ранее Израиль приступил к первым этапам своего наступления на сектор Газа. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по захвату сектора Газа, чтобы ускорить разгром радикального палестинского движения ХАМАС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США серьезно усложнили правила получения виз для российских граждан

    Российское посольство заявило о русофобии в Бельгии

    Трамп выступил с последним предупреждением к ХАМАС

    Симоньян рассказала о своей тяжелой болезни и предстоящей операции

    Названа причина смерти известного российского писателя-фантаста

    Опубликован список доступных при ограничении интернета сервисов

    Среди пострадавших от удара ВСУ по парку в Донецке оказались дети

    В ЕС раскрыли быстрый способ сместить Зеленского с поста президента

    Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции

    Володин указал на важную роль Путина в сложные для России времена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости