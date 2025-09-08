Россия
16:41, 8 сентября 2025

Камера трамвая сняла на видео смертельный наезд на электросамокатчика в Петербурге

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео смертельного наезда трамвая на электросамокатчика в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах с установленной на трамвае камеры видно, как водитель электросамоката выезжает на рельсы прямо перед двигающимся общественным транспортом, который его сбивает, а затем переезжает.

В результате 19-летний пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы.

О происшествии стало известно 8 сентября, однако само ДТП произошло днем ранее. По словам очевидца, на переходе, где случился наезд, работает малозаметный светофор. Самокатчик не увидел запрещающего сигнала и поехал вперед.

До этого в сети появилось видео смертельного столкновения 16-летних подростков на электросамокате со столбом в Москве. На кадрах, снятых наружной камерой автобуса, видно, как двое несовершеннолетних едут по тротуару и врезаются в препятствие, в результате чего их отбрасывает на проезжую часть.

