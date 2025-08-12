Смертельное столкновение подростков на электросамокате со столбом в Москве попало на видео

В сети появилось видео смертельного столкновения 16-летних подростков на электросамокате со столбом в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах, снятых наружной камерой автобуса, видно электросамокат с двумя несовершеннолетними, которые едут по тротуару и врезаются в столб. В результате подростков отбрасывает на проезжую часть.

Как сообщило столичное управление МВД, один из пострадавших попал под колеса общественного транспорта, получив несовместимые с жизнью травмы. Водителя автобуса, который покинул место происшествия, задержали. В свою очередь, прокуратура Москвы установила, что подростки арендовали самокат под чужим именем.

Ранее ДТП с двумя несовершеннолетними на электросамокате произошло в Сумском проезде в Москве. На кадрах, опубликованных столичным дептрансом, видно, что дети, ехавшие вдвоем на одном транспортном средстве, столкнулись с легковым автомобилем.