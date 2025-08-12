В Москве подросток на электросамокате попал в ДТП и не выжил

На улице Никулина на западе Москвы двое подростков на одном электросамокате, который они арендовали под чужим аккаунтом, попали в смертельное ДТП, один из них не выжил. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

«По предварительным данным, управлявший СИМ подросток не справился с управлением и упал под проезжающее в попутном направлении транспортное средство», — говорится в сообщении прокуратуры. Надзорное ведомство после случившегося начало проверку.

Как уточнили в столичном управлении МВД, подростки на электросамокате врезались в столб, после чего одного из них отбросило на проезжую часть, где он попал под колеса автобуса, передает ТАСС. Водитель автобуса покинул место происшествия, его задержали.

Ранее в Москве электросамокат насквозь проткнул 14-летней девочке руку. Пострадавшая с друзьями находились на прогулке, когда ее кто-то толкнул — в результате школьница упала на припаркованные электросамокаты, а в ее руку вонзился стопор одного из СИМ.