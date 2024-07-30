В Москве электросамокат насквозь проткнул 14-летней девочке руку

В Москве врачи прооперировали девочку, проткнувшую руку электросамокатом

В Москве хирурги НИИ неотложной детской хирургии и травматологии прооперировали 14-летнюю девочку, руку которой насквозь проткнул электросамокат. Об этом сообщается в Telegram-канале медучреждения.

Как стало известно, пострадавшая с друзьями находились на прогулке, когда ее кто-то толкнул. В результате школьница упала на припаркованные электросамокаты, а в ее руку вонзился стопор одного из транспортных средств. Чтобы доставить пациентку в больницу, сначала пришлось прибегнуть к помощи сотрудников МЧС, которые отпилили проткнувшую подростка часть самоката. Этот момент попал на видео, которое опубликовал канал НИИ.

Как рассказала детский хирург Анастасия Громова, мышцы пострадавшей оказались не повреждены. Переломов врачи также не зафиксировали. «В течение нескольких дней делались перевязки, а после того, как раны были очищены, мы провели операцию по ушиванию ран», — добавила она.

Спустя восемь дней девочку выписали из больницы.

Ранее в подмосковных Луховицах врачи спасли мужчину, которого насквозь проткнул полуметровый металлический прут. Как выяснилось, пострадавший упал на стройматериалы, где оказалась арматура.