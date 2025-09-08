Трамвай переехал самокатчика в российском городе

Трамвай переехал самокатчика в Красносельском районе Петербурга

Трамвай переехал самокатчика в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Спасти его не удалось, передает 78.ru.

По сведениям российского издания, горожанин попал под общественный транспорт накануне. Маршруты трамваев на время были изменены.

Один из очевидцев происшествия рассказал, что на переходе работает мало заметный светофор. Самокатчик не увидел запрещающего сигнала и поехал вперед.

Оперативники начали устанавливать другие детали случившегося.

До этого сообщалось, что в Оренбургской области машина влетела в инвалида-колясочника. Мужчина не выжил.

Еще раньше в подмосковном Одинцово таксист насмерть сбил ребенка.