В Финском заливе испытали специальные заграждения от безэкипажных катеров

В Финском заливе при участии представителей Военно-морского флота (ВМФ) испытали спецзаграждения от безэкипажных катеров. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о системе модульных специальных заграждений «Аурелия» для борьбы с украинскими безэкипажными катерами.

«Она засасывает в себя активные элементы [катера] и приводит двигатель в негодность, винты перекручиваются», — подчеркнул официальный представитель организации-разработчика «Русич».

Система состоит из модулей, длина каждого составляет 10 метров, а ширина — 3 метра. «Аурелию» устанавливают на воде в районе стратегических объектов. Она создает защитную зону от атаки надводных безэкипажных и пилотируемых катеров.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что необходимо корректировать меры по защите акватории Финского залива.