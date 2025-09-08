Ценности
20:16, 8 сентября 2025

Кайли Дженнер снялась в прозрачном костюме

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном костюме
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер снялась в откровенном костюме. Соответствующий пост опубликован в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя знаменитость позировала перед камерой в черном прозрачном комплекте из кружева, состоящем из облегающей юбки и укороченного топа со спущенными плечами. При этом сквозь комплект просвечивалось тело звезды.

Дженнер собрала волосы в гладкую прическу, украсив образ сияющими серьгами. В руках она держала бокал с вином.

В августе Дженнер показала фигуру в откровенном топе.

